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Рабинович: я не буду баллотироваться на пост президента

Новости » Выборы Президента 2019    15.11.2018 - 11:39
Рабинович: я не буду баллотироваться на пост президента
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович не будет баллотироваться в президенты

Народный депутат Украины и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович заявил, что не будет баллотироваться на пост президента. Об этом он заявил сегодня в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Рабиновича, вчера согласительный совет  "Оппозиционной платформы - За життя" выдвинул его кандидатуру как единого кандидата на президентские выборы.

Он также заявил, что президент должен решить основные вопросы Украины, в частности, "проблему войны и мира", вывести страну из кризиса. Он выразил уверенность, что смог бы это сделать.  

"Сегодня раздел в сердцах людей прошел и по православию. Сегодня раскол и здесь и президент должен быть арбитром и в этих вопросах. Я долго думал, и мне кажется, что я, человек исповедующий иудаизм, не могу и не имею морального права быть арбитром в вопросах православия. Поэтому я снимаю свою кандидатуру. Я не буду баллотироваться на пост президента и обращусь сегодня к нашему совету, чтобы немедленно была выдвинута новая кандидатура", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что о своих намерениях баллотироваться в президенты уже заявили мэр Львова Андрей Садовый и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Вместе с тем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что в его планы не входит участие в президентских выборах.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что объявит об участии в президентских выборах после начала избирательной кампании.

Отметим, избирательная кампания, приуроченная к выборам президента, в Украине начинается 31 декабря. 

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