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Пятов вирішив піти зі збірної України і розповів, коли це станеться

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 20:53
Пятов вирішив піти зі збірної України і розповів, коли це станеться Фото: Андрій Пятов, голкіпер збірної України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Голкіпер "Шахтаря" Андрій П'ятов заявив про завершення кар'єри у збірній України. Він розповів, що піде з національної збірної після завершення Євро-2020.

Про це йшлося в інтерв'ю футболіста телеканалам "Футбол 1/2/3".

Пятов підтвердив, що планує відправитися на Євро-2020 у складі національної збірної, але після завершення турніру він піде з команди.

У національній збірній Пятов виступає ще з 2006 року. За цей час легендарний голкіпер зіграв 96 матчів за збірну України, взявши участь у Чемпіонаті світу 2006 року, а також Євро-2012 та Євро-2016.

Нагадаємо, минулого тижня головний тренер української збірної Андрій Шевченко оголосив розширений склад на зборах перед Євро-2020.

Пізніше у склад національної збірної викликали ще одного гравця - Коноплянку, який зараз проходить процес реабілітації після травми.

Додамо, нещодавно футбольний клуб "Шахтар" попрощався з Тайсоном. Бразилець завершив контракт з "гірниками" та вирішив перейти до клубу на батьківщині.

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