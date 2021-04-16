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"Шахтар" попрощався з Тайсоном. Бразильця чекають на батьківщині

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 21:14
"Шахтар" попрощався з Тайсоном. Бразильця чекають на батьківщині Фото: Тайсон, екс-гравець "Шахтаря" (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Футбольний клуб "Шахтар" розірвав контракт з бразильцем Тайсоном. За вісім років він зіграв за "Шахтар" 299 матчів.

Про припинення співпраці повідомив гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін на сторінці у Facebook.

"ФК "Шахтар" та Тайсон вирішили припинити співпрацю. Ми вдячні Тайсону за 299 матчів у футболці "гірників", за всі яскраві моменти і за все хороше, що було протягом цих восьми років. Бажаємо йому удачі та нових перемог", - заявив він.

Водночас нещодавно з'явилася інформація, що Тайсон підписав попередній контракт з бразильським клубом "Інтернасьональ". Як розповіло бразильське джерело Boa Informação, підписання контракту підтвердила мати колишнього вінгера "Шахтаря",

"Все добре, він переходить. Він вже підписав попередній контракт. Це буде дворічна згода до середини 2023 року", - розповіла мати Тайсона.

Нагадаємо, наприкінці березні "Шахтар" перевів Тайсона в дубль. Однак бразилець не виключав, що продовжить контракт з донецьким клубом.

Додамо, у 2018 році була інформація про інтерес до Тайсона з боку італійської "Роми". Влітку 2019-го бразилець навіть публічно попросив "гірників" відпустити його, однак "Шахтар" вирішив не продавати одного зі своїх лідерів.

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