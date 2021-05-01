Склад збірної України на зборах перед Євро-2020 поповнився Коноплянкою
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав ще одного гравця до розширеного складу на зборах перед Євро-2020. До складу збірної увійшов Євген Коноплянка.
Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.
"Нині півзахисник, на рахунку якого 86 ігор та 21 гол за синьо-жовтих, проходить процес реабілітації після надриву задньої поверхні стегна, що трапився під час березневого збору національної команди", - заявили в УАФ.
Коноплянка зможе приєднатися до табору головної команди, як тільки відновиться від травмування. Українська збірна з 15 травня до 8 червня готуватиметься до Євро у Харкові.
Як нагадали в УАФ, протягом цього періоду збірна України проведе три товариські зустрічі на домашніх аренах:
- 23 травня - з Бахрейном;
- 3 червня - з Північною Ірландією;
- 7 червня - з Кіпром.
Нагадаємо, на матчах Євро-2020 збірним дозволили проводити до п'яти замін за матч.
Крім того, УЄФА скасував карантинні обмеження щодо глядачів на матчах під своєю егідою