Склад збірної України на зборах перед Євро-2020 поповнився Коноплянкою

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко викликав ще одного гравця до розширеного складу на зборах перед Євро-2020. До складу збірної увійшов Євген Коноплянка.

"Нині півзахисник, на рахунку якого 86 ігор та 21 гол за синьо-жовтих, проходить процес реабілітації після надриву задньої поверхні стегна, що трапився під час березневого збору національної команди", - заявили в УАФ.

Коноплянка зможе приєднатися до табору головної команди, як тільки відновиться від травмування. Українська збірна з 15 травня до 8 червня готуватиметься до Євро у Харкові.

Як нагадали в УАФ, протягом цього періоду збірна України проведе три товариські зустрічі на домашніх аренах: