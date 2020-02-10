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П'ять українських тенісисток виступлять в парному розряді на турнірах WTA

Новини » Спорт     10.02.2020 - 11:44
П'ять українських тенісисток виступлять в парному розряді на турнірах WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)

Опубліковані сітки на змаганнях в Санкт-Петербурзі і Хуахіні

П'ять українських тенісисток виступлять в парному розряді на турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA) цього тижня. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Перша ракетка України Еліна Світоліна на турнірі в таїландському Хуахіні зіграє парний матч разом з Нг Кван Яу з Гонконгу проти пари Хан Синь-Юн / Бибиана Схофс. Проти Схофс Еліна зіграє також в першому раунді одиночного турніру.

Катерина Бондаренко і Тамарін Танасугарн з Таїланду зіграють в парному турнірі завдяки wild card. Суперницями українсько-таїландського дуету стануть треті сіяні японки Ері Ходзумі і Макото Ніномія.

У Санкт-Петербурзі (РФ) зіграє дует сестер Кіченок. Людмила і Надія зустрінуться з парою Корнелії Лістер (Швеція) і Ренати Ворачова (Чехія). На тому ж турнірі зіграє Валерія Страхова. У парі з німкенею Вівіан Хайзе вона буде протистояти іменитим Каролін Гарсії і Йоханне Конте.

Нагадаємо, друга ракетка України Даяна Ястремська відмовилася від участі у турнірі в Хуахіні, де торік стала чемпіонкою.

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