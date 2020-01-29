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Світоліна та Ястремська заявилися на турнір WTA в Індіан-Уеллсі

Новини » Спорт     29.01.2020 - 09:29
Світоліна та Ястремська заявилися на турнір WTA в Індіан-Уеллсі
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українські тенісистки заявилися на перші в сезоні змагання Premier Mandatory

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявилися на перший у сезоні турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier Mandatory, який пройде 11-22 березня в Індіан-Уеллсі (США). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Минулого сезону Світоліна показала свій найкращий результат в Індіан-Уеллсі, дійшовши до півфіналу, а Ястремська дебютувала на турнірі, поступившись у першому колі.

Заявковий список очолюють лідери світового рейтингу австралійка Ешлі Барті, чешка Кароліна Плішкова та румунка Симона Халеп.

Нагадаємо, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна поліпшить свою позицію в рейтингу WTA і підніметься на четверте місце після завершення турніру Великого шолома Australian Open.

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Новини України ТеннисЭлина СвитолинасоревнованияДаяна Ястремська
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