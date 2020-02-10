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Пять украинских теннисисток выступят в парном разряде на турнирах WTA

Новости » Спорт     10.02.2020 - 11:44
Пять украинских теннисисток выступят в парном разряде на турнирах WTA
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/ElinaSvitolina)

Опубликованы сетки на соревнованиях в Санкт-Петербурге и Хуахине

Пять украинских теннисисток выступят в парном разряде на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) этой недели. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на турнире в таиландском Хуахине сыграет парный матч вместе с Нг Кван Яу из Гонконга против пары Хан Синь-Юн/Бибиана Схофс. Против Схофс Элина сыграет также в первом раунде одиночного турнира.

Катерина Бондаренко и Тамарин Танасугарн из Таиланда сыграют в парном турнире благодаря wild card. Соперницами украинско-таиландского дуэта станут третьи сеяные японки Эри Ходзуми и Макото Ниномия.

В Санкт-Петербурге (РФ) сыграет дуэт сестер Киченок. Людмила и Надежда встретятся с парой Корнелии Листер (Швеция) и Ренаты Ворачова (Чехия). На том же турнире сыграет Валерия Страхова. В паре с немкой Вивиан Хайзен она будет противостоять именитым Каролин Гарсии и Йоханне Конте.

Напомним, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отказалась от участия в турнире в Хуахине, где в прошлом году стала чемпионкой.

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