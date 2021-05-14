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Кабмін запропонував наглядовій раді "Нафтогазу" контракт ще на рік

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 16:33
Кабмін запропонував наглядовій раді "Нафтогазу" контракт ще на рік Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів запропонував наглядовій раді НАК " Нафтогаз України" контракт ще на рік. За цей час планується проведення конкурсів до наглядової ради і на голову правління.

Про це на зустрічі з послами країн G7 заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

За його словами, вчора на зустрічі членів наглядової ради з президентом Володимиром Зеленським їм запропонували підписати контракти на той же термін, що і з генеральним директором Юрієм Вітренком.

"Членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії", - заявив Шмигаль.

Також повідомляється, що обговорюється залучення представника США до наглядової ради "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Вітренком підписали контракт, він перебуватиме на посаді 12 місяців, а нового керівника оберуть на прозорому конкурсі.

Детальніше про кадрову перестановку в НАК читайте в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво "Нафтогазу".

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