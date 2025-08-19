Путину нельзя доверять. Гарантии безопасности для Украины должны быть надежными, - Каллас
Российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Поэтому только надежные гарантии безопасности для Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.
Как сообщает РБК-Украина, об этом высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила в соцсети Х.
По ее словам, единство лидеров ЕС на сегодняшнем виртуальном саммите было ощутимым.
Каллас отметила, что все лидеры ЕС привержены прочному миру, который защищает жизненно важные интересы безопасности как Украины, так и Европы.
"Путину нельзя доверять, что он сдержит любые обещания или обязательства. Поэтому гарантии безопасности должны быть достаточно прочными и надежными, чтобы удержать Россию от перегруппировки и возобновления нападения", - подчеркнула она.
Главный дипломат ЕС пообещала, что ЕС приложится к гарантиям безопасности для Украины, "в частности путем подготовки украинских военных и укрепления Вооруженных сил и оборонной промышленности".
"ЕС также будет продолжать принимать меры против военной экономики России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу. Я поставил эти темы на первое место в повестке дня для обсуждения между министрами иностранных дел и обороны ЕС", - добавила Каллас.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, одной из главных тем переговоров в Белом доме 18 августа были гарантии безопасности для Украины.
К обсуждениям присоединились президенты Украины, США, Франции, Финляндии, премьеры Великобритании, Италии, канцлер Германии, а также председатель Еврокомиссии и генсек НАТО.
Союзники хотят обеспечить Украине гарантии безопасности, подобные 5 статье НАТО, но за пределами самого Альянса.
Как заявлял американский президент Дональд Трамп, США присоединятся к гарантиям безопасности для Украины, но основную роль сыграют страны Европы. В то же время он исключил размещение американских военных на территории Украины.
Зато накануне "коалиция решительных" объявила о готовности отправить силы сдерживания в Украину.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие две недели будут критически важными для определения гарантий безопасности Украины. Европейские и другие партнеры готовы к операциям не на передовой.