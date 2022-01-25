Не тільки Путіну. Макрон зателефонує Зеленському на тлі загрози вторгнення РФ
Президент Франції Еммануель Макрон поговорить по телефону з президентом РФ Володимиром Путіним, а також президентом України Володимиром Зеленським. Ці розмови відбудуться на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу президента Франції.
Це відбудеться найближчими днями, зазначає Єлисейський палац.
"Президент Республіки найближчими днями проведе розмову з президентом Путіним і президентом Зеленським", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що французький лідер сповнений рішучості використовувати всі ресурси дипломатії для збереження стабільності в Європі, а також продемонструвати свою солідарність і готовність підтримати держави ЄС, додали в прес-службі президента Франції.
Нагадаємо, в РНБО назвали точну кількість російських військ на кордоні з Україною.
Зазначимо, Зеленський провів РНБО на тлі агресії Росії, після засідання він заявив, що все під контролем.