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Не тільки Путіну. Макрон зателефонує Зеленському на тлі загрози вторгнення РФ

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 08:37
Не тільки Путіну. Макрон зателефонує Зеленському на тлі загрози вторгнення РФ Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Chesnot / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Франції Еммануель Макрон поговорить по телефону з президентом РФ Володимиром Путіним, а також президентом України Володимиром Зеленським. Ці розмови відбудуться на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу президента Франції.

Це відбудеться найближчими днями, зазначає Єлисейський палац.

"Президент Республіки найближчими днями проведе розмову з президентом Путіним і президентом Зеленським", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що французький лідер сповнений рішучості використовувати всі ресурси дипломатії для збереження стабільності в Європі, а також продемонструвати свою солідарність і готовність підтримати держави ЄС, додали в прес-службі президента Франції.

Нагадаємо, в РНБО назвали точну кількість російських військ на кордоні з Україною.

Зазначимо, Зеленський провів РНБО на тлі агресії Росії, після засідання він заявив, що все під контролем.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Еммануель Макрон
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