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Макрон найближчими днями зателефонує Путіну. Запропонує шлях деескалації

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Париж, Понеділок 24 січня 2022 21:50
Макрон найближчими днями зателефонує Путіну. Запропонує шлях деескалації Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон найближчими днями планує зателефонувати російському лідерові Володимиру Путіну. Розмова стосуватиметься загрози вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство La Nacion.

Як розповів радник французького президента, Макрон планує під час розмови запропонувати Путіну "шлях до деескалації" ситуації довкола України.

Розмова, за словами радника Макрона, має відбутися "в наступні кілька днів".

Цього тижня у Парижі також запланована зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки", тобто України, Німеччини, Франції та Росії. Говоритимуть вони про врегулювання конфлікту на Донбасі, а також спробують наблизити нову зустріч лідерів чотирьох держав.

Нагадаємо, за даними РНБО, поблизу українських кордонів перебувають 109 тисяч російських військ, та ще близько 11 тисяч сил підтримки.

Наприкінці минулого року Путін у розмові з Макроном назвав умову для проведення нової нормандської зустріч.

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Володимир Путін Еммануель Макрон Вторгнення Росії до України
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