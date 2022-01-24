В РНБО назвали точну кількість російських військ на кордоні з Україною

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що на кордоні з Україною знаходяться близько 109 тисяч російських військових. При цьому їх супроводжують близько 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.