Путину будет сложно продолжать войну из-за ее влияния на экономику РФ, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин намерен продолжать войну до полной капитуляции Украины, чего хочет и большинство россиян. Однако население РФ уже чувствует ухудшение экономической ситуации из-за больших затрат на затяжную кампанию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что недавние социологические опросы демонстрируют высокий уровень поддержки россиянами войны против Украины до полной капитуляции.
В то же время, жители РФ начинают чувствовать экономические потери через три года войны. Это ставит под сомнение способность Путина продолжать балансировать с подходом "продукты и вооружения" в средне- и долгосрочной перспективе.
"Президент России Владимир Путин пока что остается предан продолжению своей войны в Украине, даже несмотря на рост внутреннего политического и экономического давления. Он не демонстрирует никаких признаков переосмысления своей решимости склонить Украину к капитуляции", - полагают в ISW.
В январе Владимир Путин придумал новый повод не проводить переговоры с Украиной. Он сослался на запрет официального Киева на ведение переговоров с агрессором.
На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская армия не будет прекращать боевые действия на период мирных переговоров.
По данным украинской разведки, в 2025 году страна-агрессор планирует изготовить около 3000 дальнобойных ракет и более 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и мин.
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