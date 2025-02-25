Путину будет сложно продолжать войну из-за ее влияния на экономику РФ, - ISW

Позиция России касательно войны с Украиной

В январе Владимир Путин придумал новый повод не проводить переговоры с Украиной. Он сослался на запрет официального Киева на ведение переговоров с агрессором.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская армия не будет прекращать боевые действия на период мирных переговоров.

По данным украинской разведки, в 2025 году страна-агрессор планирует изготовить около 3000 дальнобойных ракет и более 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и мин.

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