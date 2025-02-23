Какие планы имеет РФ в производстве ракет большой дальности в 2025 году: ответ разведки

Российская Федерация в 2025 году планирует изготовить около 3 тысяч ракет большой дальности. Россия понимает, что опережает Европу в производстве вооружения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко во время Форума "Украина. Год 2025".

По его словам, сейчас известно, что в планах РФ по производству вооружения и боеприпасов на этот год является изготовление более 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и мин крупного калибра.

"Вот в этом Россия четко соревнуется и понимает что она их производит гораздо больше и быстрее чем все страны Европы вместе. Производство боеприпасов и ракет большой дальности - в этом году предполагается произвести около 3 тысяч. Это те средства, которые каждый день уничтожают нашу инфраструктуру", - рассказал Иващенко.

Иностранные детали в российском вооружении

Российские оккупанты усилили ракетные и дроновые атаки по Украине, используя для производства оружия иностранные детали. В ракетах, в частности "Кинжал" и Х-101, неоднократно находили компоненты иностранного происхождения, в том числе от компаний из стран-союзников Украины. В марте президент Зеленский сообщил, что в "Кинжале" обнаружили по меньшей мере 49 таких деталей.

Также мы писали, что Россия начала разработку новой ракеты для собственного противотанкового комплекса "Корнет". Новая разработка имеет много общих характеристик с украинским ПТРК "Корсар".

По данным украинской разведки, по состоянию на конец декабря 2024 года арсенал дальнобойных ракет России сейчас насчитывает до 1400 единиц вооружения различного.

Стоит напомнить, что в ночь на 23 февраля Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 267 единиц.

Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.