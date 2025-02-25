Путіну буде важко продовжувати війну через її вплив на економіку РФ, - ISW

Позиція Росії щодо війни з Україною

У січні Володимир Путін вигадав новий привід не проводити переговори з Україною. Він послався на існування заборони офіційного Києва на ведення переговорів з агресором.

Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російська армія не припинятиме бойові дії на період мирних переговорів.

За даними української розвідки, у 2025 році країна-агресор планує виготовити близько 3000 далекобійних ракет і понад 7 мільйонів артилерійських боєприпасів та мін.

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