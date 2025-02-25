Путіну буде важко продовжувати війну через її вплив на економіку РФ, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати війну до повної капітуляції України, чого прагне і більшість росіян. Однак населення РФ уже відчуває погіршення економічної ситуації через великі затрати на затяжну кампанію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що нещодавні соціологічні опитування демонструють високий рівень підтримки росіянами війни проти України до повної капітуляції.
Водночас, жителі РФ починають відчувати економічні втрати через три роки війни. Це ставить під сумнів здатність Путіна продовжувати балансувати з підходом "продукти й озброєння" у середньо- та довгостроковій перспективі.
"Президент Росії Володимир Путін наразі залишається відданим продовженню своєї війни в Україні, навіть попри зростання внутрішнього політичного й економічного тиску. Він не демонструє жодних ознак переосмислення своєї рішучості схилити Україну до капітуляції", - зазначають в ISW.
У січні Володимир Путін вигадав новий привід не проводити переговори з Україною. Він послався на існування заборони офіційного Києва на ведення переговорів з агресором.
Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що російська армія не припинятиме бойові дії на період мирних переговорів.
За даними української розвідки, у 2025 році країна-агресор планує виготовити близько 3000 далекобійних ракет і понад 7 мільйонів артилерійських боєприпасів та мін.
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