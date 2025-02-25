Путину будет сложно продолжать войну из-за ее влияния на экономику РФ, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин намерен продолжать войну до полной капитуляции Украины, чего хочет и большинство россиян. Однако население РФ уже чувствует ухудшение экономической ситуации из-за больших затрат на затяжную кампанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).