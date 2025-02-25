Путіну буде важко продовжувати війну через її вплив на економіку РФ, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін має намір продовжувати війну до повної капітуляції України, чого прагне і більшість росіян. Однак населення РФ уже відчуває погіршення економічної ситуації через великі затрати на затяжну кампанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).