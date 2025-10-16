У Путина сделали заявление о вероятных сроках нового саммита с Трампом

Отметим, вечером 16 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал этот разговор довольно "продуктивным", и анонсировал их новую встречу. Она может состояться в Будапеште.

На это почти сразу отреагировал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чей режим считается благосклонным к РФ. Орбан заявил, что встреча Трампа и диктатора в Будапеште - это, мол, "отличная новость для миролюбивых народов мира".

Непосредственно сам Трамп, заявили в Белом доме, комментируя новость о возможном саммите в Будапеште, заявили, что американский лидер все еще верит, что сможет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора.