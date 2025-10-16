RU

У Путина сделали заявление о вероятных сроках нового саммита с Трампом

Фото: спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В окружении российского диктатора Владимира Путина подтвердили возможность проведения саммита с президентом США Дональдом Трампом в венгерском Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спецпредставителя российского диктатора Кирилла Дмитриева.

"Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтверждает "хороший и продуктивный" разговор между Путиным и Трампом. Следующий саммит состоится вскоре", - написал он.

При этом Дмитриев не стал вдаваться в подробности и сообщать реалистичные временные рамки того, когда именно может состояться этот "саммит".

 

Отметим, вечером 16 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал этот разговор довольно "продуктивным", и анонсировал их новую встречу. Она может состояться в Будапеште.

На это почти сразу отреагировал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чей режим считается благосклонным к РФ. Орбан заявил, что встреча Трампа и диктатора в Будапеште - это, мол, "отличная новость для миролюбивых народов мира".

Непосредственно сам Трамп, заявили в Белом доме, комментируя новость о возможном саммите в Будапеште, заявили, что американский лидер все еще верит, что сможет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора.

