У Путіна зробили заяву про ймовірні терміни нового саміту з Трампом

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна підтвердили можливість проведення саміту з президентом США Дональдом Трампом в угорському Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис спецпредставника російського диктатора Кирила Дмитрієва.
"Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтверджує "хорошу та продуктивну" розмову між Путіним та Трампом. Наступний саміт відбудеться незабаром", - написав він.
При цьому Дмитрієв не став вдаватися у подробиці та повідомляти реалістичні часові рамки того, коли саме може відбутися цей "саміт".
Зазначимо, ввечері 16 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав цю розмову доволі "продуктивною", та анонсував їхню нову зустріч. Вона може відбутися у Будапешті.
На це майже відразу відреагував угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, чий режим вважається прихильним до РФ. Орбан заявив, що зустріч Трампа та диктатора у Будапешті - це, мовляв, "чудова новина для миролюбних народів світу".
Безпосередньо сам Трамп, заявили у Білому домі, коментуючи новину про можливий саміт в Будапешті, заявили, що американський лідер все ще вірить, що зможе організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора.