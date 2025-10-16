У Путіна зробили заяву про ймовірні терміни нового саміту з Трампом

Зазначимо, ввечері 16 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав цю розмову доволі "продуктивною", та анонсував їхню нову зустріч. Вона може відбутися у Будапешті.

На це майже відразу відреагував угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, чий режим вважається прихильним до РФ. Орбан заявив, що зустріч Трампа та диктатора у Будапешті - це, мовляв, "чудова новина для миролюбних народів світу".

Безпосередньо сам Трамп, заявили у Білому домі, коментуючи новину про можливий саміт в Будапешті, заявили, що американський лідер все ще вірить, що зможе організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора.