У Путина сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной и США

По словам спикера Кремля, Москва все еще надеется вернуться к консультациям в трехстороннем формате для урегулирования ситуации.

"Мы надеемся, что все-таки нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. И предпримем еще одну попытку достичь наших целей мирным путем", - заявил Песков.

В то же время спикер российского диктатора признал, что сейчас в вопросе урегулирования нет какого-либо движения вперед.

"Нет, никаких сдвигов нет", - сказал он, комментируя ситуацию по поводу перспектив возобновления трехсторонних переговоров.

Напомним, недавно Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с участием Украины и США. По его словам, договоренность об этом уже обсуждалась с американскими переговорщиками.