У Путіна зробили заяву щодо відновлення переговорів з Україною та США

За словами речника Кремля, Москва все ще сподівається повернутися до консультацій у тристоронньому форматі для врегулювання ситуації.

"Ми сподіваємося, що все-таки нам вдасться відновити тристоронні переговори. І зробимо ще одну спробу досягти наших цілей мирним шляхом", - заявив Пєсков.

Водночас речник російського диктатора визнав, що наразі в питанні врегулювання немає будь-якого руху вперед.

"Ні, жодних зрушень немає", - сказав він, коментуючи ситуацію щодо перспектив відновлення тристоронніх переговорів.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль розраховує на нову тристоронню зустріч за участю України та США. За його словами, домовленість про це вже обговорювалась з американськими переговорниками.