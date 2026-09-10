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У Путина сделали заявление по инциденту с самолетом Зеленского в Молдове

14:55 10.09.2026 Чт
2 мин
Песков снова заговорил о "западных кураторах" Украины
aimg Валерий Ульяненко
У Путина сделали заявление по инциденту с самолетом Зеленского в Молдове Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
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Самолет украинского президента Владимира Зеленского якобы не подвергся угрозе со стороны беспилотника во время вылета из Кишинева.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Украина якобы продолжает прибегать к различным провокациям, пытаясь "втянуть своих западных кураторов в войну".

"Что касается эфемерной угрозы для самолета, то ее не было. Это признали сами украинцы", - заявил Песков.

Инцидент с самолетом Зеленского

Напомним, об инциденте с самолетом Зеленского на пути в Норвегию сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Он заявил, что самолет украинского президента "чуть не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы".

Отметим, что в правительстве Молдовы подтвердили, что вылет Зеленского из их страны в Норвегию 8 сентября произошел с задержкой из-за российского дрона в воздушном пространстве страны.

Разрешение на вылет было предоставлено после того, как стало известно, что российский дрон упал и взорвался вблизи села Старые Михайлены в Рышканском районе. Место падения находилось примерно в 160 км от международного аэропорта Кишинева.

В общей сложности из-за воздушной тревоги в аэропорту задержали три рейса на вылет и четыре рейса на прибытие.

Кроме того, посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что российский дрон, нарушивший воздушное пространство Молдовы, мог лететь в направлении самолета президента Украины целенаправленно.

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