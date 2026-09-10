РФ могла умышленно направить дрон в направлении самолета Зеленского, - посол Молдовы

Как утверждает дипломат, правительство Молдовы не считает инцидент случайностью.

Он также подчеркнул, что крайне тяжело поверить в случайный полет российского реактивного дрона над территорией страны именно в тот момент, когда самолет украинского президента находился в аэропорту.

"Вероятнее всего, это не случайность, поскольку мы не верим, что реактивный беспилотник просто так залетел на территорию Молдовы с целью разведки именно тогда, когда самолет президента Украины находился на земле в аэропорту", - сказал Кульминский.

В то же время, посол подчеркнул, что окончательные выводы делать рано, поскольку расследование инцидента продолжается.