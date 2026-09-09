Самолет Зеленского чуть не сбил дрон во время вылета из Молдовы, - премьер Норвегии
Самолет президента Украины Владимира Зеленского оказался под угрозой атаки беспилотника во время вылета из Молдовы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в комментарии NRK.
Глава норвежского правительства рассказал об опасности, с которой столкнулся украинский президент на пути в Осло.
"Его самолет едва не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы. Такова реальность, с которой он столкнулся", - подчеркнул Стере.
Поездка главы государства в Осло началась с участия в официальных траурных мероприятиях. Владимир Зеленский присутствовал на церемонии похорон короля Норвегии Харальда.
Отметим, в Осло состоялась встреча президента Украины с Йонасом Гаром Стере. В ходе переговоров стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, в частности, обеспечение ракетами-перехватчиками для систем Patriot.
Отдельное внимание было уделено энергетическим потребностям Украины. В прошлую зиму Норвегия уже оказала Киеву значительную помощь в энергетической сфере.
В этот раз обсуждались актуальные потребности Украины и возможности Норвегии продолжить поддержку в преддверии нового отопительного сезона.
РБК-Украина также писало, что правительство Норвегии недавно анонсировало новый масштабный пакет поддержки Украины на 2027 год, который по объему будет сопоставим с помощью этого года.