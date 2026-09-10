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У Путіна зробили заяву щодо інциденту з літаком Зеленського у Молдові

14:55 10.09.2026 Чт
2 хв
Пєсков знову заговорив про "західних кураторів" України
aimg Валерій Ульяненко
У Путіна зробили заяву щодо інциденту з літаком Зеленського у Молдові Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
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Літак українського президента Володимира Зеленського нібито не зазнав загрози з боку безпілотника під час вильоту з Кишинева.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За його словами, Україна нібито продовжує вдаватися до різноманітних провокацій, намагаючись "втягнути своїх західних кураторів у війну".

"Що стосується ефемерної загрози для літака, то її не існувало. Це визнали самі українці", - заявив Пєсков.

Інцидент із літаком Зеленського

Нагадаємо, про інцидент із літаком Зеленського на шляху до Норвегії повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре. Він заявив, що літак українського президента "ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови".

Зазначимо, в уряді Молдови підтвердили, що виліт Зеленського з їхньої країни до Норвегії 8 вересня відбувся із затримкою через російський дрон в повітряному просторі країни.

Дозвіл на виліт надали після того, як стало відомо, що російський дрон упав і вибухнув поблизу села Старі Михайлени в Ришканському районі. Місце падіння знаходилося приблизно за 160 км від міжнародного аеропорту Кишинева.

Загалом через повітряну тривогу в аеропорту затримали три рейси на виліт і чотири рейси на прибуття.

Крім того, посол Молдови у США Владислав Кульмінський заявив, що російський дрон, який порушив повітряний простір Молдови, міг летіти в напрямку літака президента України цілеспрямовано.

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