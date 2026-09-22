ua en ru
Вт, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Путина заявили об отказе от временного перемирия с Украиной

13:33 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
У Путина заявили об отказе от временного перемирия с Украиной Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Российская сторона якобы заинтересована в достижении "длительного мира" в Украине, а не во временном прекращении огня, которое "ничего не даст".

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя Кремля, Путин якобы всегда выступал за "мир навсегда", а не за любые паузы в боевых действиях.

"Путин и российская сторона всегда заявляли, что мы выступаем за крепкий мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, в сущности, ничего не даст", - отметил он.

Спикер российского диктатора также заявил, что украинская сторона прекрасно знает условия для завершения конфликта.

По его словам, в Киеве якобы понимают, какие именно решения и ответственность необходимы для выхода на путь к "устойчивому миру".

Напомним, недавно Песков заявил, что Кремль рассчитывает на проведение новой трехсторонней встречи с участием Украины и США. По его словам, возможность подобных переговоров уже обсуждалась с американскими представителями.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва увидела "положительный сигнал" в подходе США к мирному процессу. По его словам, Кремлю понравилось, что Вашингтон "учитывает реалии на земле".

Отметим, Лавров также заявил о готовности РФ к новому раунду переговоров по Украине. Он добавил, что Москве "есть что сказать" и что Россия якобы никогда не отказывалась от диалога.

РБК-Украина также писало, что Песков заявлял о готовности Москвы вернуться к консультациям в трехстороннем формате. В то же время он добавил, что пока никакого прогресса в этом нет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Песков Война в Украине
Новости
Силы обороны поразили "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевский НПЗ
Силы обороны поразили "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевский НПЗ
Аналитика
Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики