ua en ru
Вт, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Путіна заявили про відмову від тимчасового перемир'я з Україною

13:33 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Путіна заявили про відмову від тимчасового перемир'я з Україною Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Російська сторона нібито зацікавлена у досягненні "тривалого миру" в Україні, а не у тимчасовому припиненні вогню, яке "нічого не дасть".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами представника Кремля, Путін нібито завжди виступав за "мир назавжди", а не за будь-які паузи у бойових діях.

"Путін і російська сторона завжди заявляли, що ми виступаємо за міцний мир, мир назавжди, а не за перемир’я, яке, по суті, нічого не дасть", - зазначив він.

Речник російського диктатора також заявив, що українська сторона чудово знає умови для завершення конфлікту.

За його словами, у Києві нібито розуміють, які саме рішення та відповідальність необхідні для виходу на шлях до "сталого миру".

Нагадаємо, нещодавно Пєсков заявив, що Кремль розраховує на проведення нової тристоронньої зустрічі за участю України та США. За його словами, можливість таких переговорів уже обговорювалася з американськими представниками.

Крім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва побачила "позитивний сигнал" у підході США до мирного процесу. За його словами, Кремлю сподобалося, що Вашингтон "враховує реалії на землі".

Зазначимо, Лавров також заявив про готовність РФ до нового раунду переговорів щодо України. Він додав, що Москві "є що сказати" і що Росія нібито ніколи не відмовлялася від діалогу.

РБК-Україна також писало, що Пєсков заявляв про готовність Москви повернутися до консультацій у тристоронньому форматі. Водночас він додав, що наразі жодного прогресу в цьому немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Пєсков Війна в Україні
Новини
Сили оборони уразили "Башнафта-УНПЗ" та Куйбишевський НПЗ
Сили оборони уразили "Башнафта-УНПЗ" та Куйбишевський НПЗ
Аналітика
Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки