У Путіна заявили, що ціни на газ в Європі не впливають на вартість транзитного газу

Високі біржові ціни на газ в Європі не впливають на вартість газу, який постачає Російська Федерація. Зростання цін за ф'ючерсами щодня оновлює рекорди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Ці спотові ціни на газ також не впливають на ціни на трубний газ, і одержувачі трубного газу в Європі не піддаються цієї волатильності високої, тому що там ціна розраховується за іншою формулою", - зазначив Пєсков.

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, ці біржові ціни не мають ніякого відношення до вартості російського газу.

Зазначимо, сьогодні ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи перевищила 950 доларів за тисячу кубометрів, тобто за добу ціна піднялася більш ніж на 20% за день.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що незважаючи на рекордне подорожчання природного газу в Європі, ціни на газ для побутових споживачів в Україні не зміняться.