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Ціна на газ для побутових споживачів не зміниться, - Шмигаль

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 11:23
Ціна на газ для побутових споживачів не зміниться, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Незважаючи на рекордне подорожчання природного газу в Європі, ціни на газ для побутових споживачів в Україні не зміняться. Річний тариф діятиме як мінімум до травня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ціна на газ зафіксована річним контрактом НАК "Нафтогазу" на рівні 7,96 гривень. Цей контракт діє до 1 травня наступного року, далі він буде переглядатися і пропонувати наступний річний контракт. У більшості газопостачальних компанія ціна також зафіксована в районі 8 гривень для побутових споживачів", - зазначив він.

Прем'єр зазначив, що ціна на газ в Європі б'є рекорди і вже перевищує 700 доларів за тисячу кубометрів.

"Ми як уряд і "Нафтогаз" як державна компанія виступаємо гарантами того, що для побутових споживачів ціна на газ не зміниться і залишатиметься на рівні річного контракту", - додав Шмигаль.

Відзначимо, докладніше про тарифи читайте в матеріалі РБК-Україна "До опалювального сезону трохи більше місяця: що буде з тарифами".

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Денис Шмигаль Ціна на газ Газ
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