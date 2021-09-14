Ціна на газ для побутових споживачів не зміниться, - Шмигаль

Незважаючи на рекордне подорожчання природного газу в Європі, ціни на газ для побутових споживачів в Україні не зміняться. Річний тариф діятиме як мінімум до травня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ціна на газ зафіксована річним контрактом НАК "Нафтогазу" на рівні 7,96 гривень. Цей контракт діє до 1 травня наступного року, далі він буде переглядатися і пропонувати наступний річний контракт. У більшості газопостачальних компанія ціна також зафіксована в районі 8 гривень для побутових споживачів", - зазначив він.

Прем'єр зазначив, що ціна на газ в Європі б'є рекорди і вже перевищує 700 доларів за тисячу кубометрів.

"Ми як уряд і "Нафтогаз" як державна компанія виступаємо гарантами того, що для побутових споживачів ціна на газ не зміниться і залишатиметься на рівні річного контракту", - додав Шмигаль.