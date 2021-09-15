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У Путина заявили, что цены на газ в Европе не влияют на стоимость транзитного газа

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Москва, Среда 15 сентября 2021 13:26
У Путина заявили, что цены на газ в Европе не влияют на стоимость транзитного газа Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin ru)
Автор: Юлия Бойко

Высокие биржевые цены на газ в Европе не влияют на стоимость газа, который поставляет Российская Федерация. Рост цен по фьючерсам ежедневно обновляет рекорды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти биржевые цены не имеют никакого отношения к стоимости российского газа.

"Эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле", - отметил Песков.

Отметим, сегодня цена на газ на фьючерсном рынке Европы превысила 950 долларов за тысячу кубометров, то есть за сутки цена поднялась более чем на 20% за день.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что несмотря на рекордное подорожание природного газа в Европе, цены на газ для бытовых потребителей в Украине не изменятся.

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