У Путина заявили, что обсуждение "компромиссов" по Украине будут непубличные

По его словам, встреча на Аляске была "очень содержательной, полезной и нужной", а ее результативность Кремль оценивает высоко.

Песков отметил, что обсуждались различные вопросы, связанные с украинским урегулированием, а также миротворческие усилия американской стороны.

Он подчеркнул, что публичное обсуждение деталей в отрыве от общего контекста "вряд ли было бы полезным для достижения результата" и призвал продолжать работу в непубличном формате.

По словам Пескова, только такой подход позволит достичь "реальных договоренностей" и продвинуться в мирном урегулировании.