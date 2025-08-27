У Путіна заявили, що обговорення "компромісів" щодо України будуть непублічні

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився назвати подробиці "компромісів", обговорюваних на переговорах диктатора РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку поширюють росЗМІ.
За його словами, зустріч на Алясці була "дуже змістовною, корисною та потрібною", а її результативність Кремль оцінює високо.
Пєсков зазначив, що обговорювалися різні питання, пов’язані з українським врегулюванням, а також миротворчі зусилля американської сторони.
Він підкреслив, що публічне обговорення деталей у відриві від загального контексту "навряд чи було б корисним для досягнення результату" і закликав продовжувати роботу у непублічному форматі.
За словами Пєскова, тільки такий підхід дозволить досягти "реальних домовленостей" і просунутися у мирному врегулюванні.
Після майже тригодинної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня увага міжнародної спільноти перемістилася до Вашингтона, де 18 серпня президент США провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
До дискусій також долучилися європейські лідери, які обговорювали низку питань, включно з гарантіями безпеки для України.
За результатами консультацій американська сторона запропонувала провести тристоронню зустріч США, України та Росії вже 22 серпня. Зеленський заявив про готовність брати участь у такому форматі у будь-якій конфігурації.
Водночас Росія поки що не підтвердила публічно свою участь і постійно висуває умови, що ускладнює узгодження дати та місця проведення саміту.
Європейські дипломати активно шукають оптимальний майданчик для зустрічі, враховуючи складність політичної ситуації та необхідність гарантувати безпеку всіх учасників.