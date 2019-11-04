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У Путіна заявили, що Росія не відмовляється від транзиту газу через Україну

Новини » В світі     04.11.2019 - 01:44
У Путіна заявили, що Росія не відмовляється від транзиту газу через Україну
Ілюстративне фото (УНІАН)

Пєсков заявив, що Київ сам не прагне до домовленостей щодо транзиту російського газу

Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну навіть при наявності альтернативних маршрутів. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі російського телеканалу, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, у Росії зараз будуть можливості гарантовано здійснювати необхідні постачання споживачам на Заході за рахунок інших альтернативних маршрутів.

"Використає Росія це? Однозначно ні. Президент Путін говорив, що ми не відмовляємося від транзиту через Україну, але ми не можемо це робити, якщо цього не хочуть самі наші українські візаві", - зазначив Пєсков.

Пєсков підкреслив, що продовження транзиту газу через територію України необхідно для самої України.

"Якщо не буде транзиту, то ГТС України просто розвалиться", - сказав він.

"І, крім того, як можна взагалі говорити про щось і прагнути до якихось домовленостей, якщо триває така вакханалія в (Стокгольмському, - ред.) арбітражі. І Путін чітко сказав, що, хлопці, давайте, потрібно спочатку відмовитися від якихось вимог, досить абсурдних, а потім вже домовлятися", - додав Пєсков.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" направив в Стокгольмський арбітраж нові позовні вимоги до "Газпрому".

За підсумками газових переговорів 28 жовтня російський "Газпром" заявив про готовність обговорювати транзит з оператором ГТС України.

У той же час російська сторона виставляє низку умов. Президент Росії Володимир Путін, зокрема, заявив про бажання для початку врегулювати судові спори між "Газпромом" і "Нафтогазом".

Також Путін заявив, що Росія готова до переговорів про постачання в Україну газу за зниженими цінами і про транзит через територію країни.

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