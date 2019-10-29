У Путіна висунули умови для домовленостей щодо газу з Україною

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Для домовленостей щодо газу Україна має відмовитися від судових претензій

Для досягнення домовленостей щодо транзиту газу і поставок Україна і Росія повинні виключити судові претензії з порядку денного. Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, російська сторона виходить з того, що для досягнення газових домовленостей необхідно виключити судові претензії.

"Позиція Росії вчора була викладена. У тому числі, звичайно, мова йде про те, що якісь судові претензії, безумовно, не повинні бути на порядку денному, якщо ми говоримо про домовленості", - заявив Пєсков.

Відзначимо, до цього Москва пропонувала Києву відмовитися від претензій в європейських судах для укладення нового газового контракту з 1 січня 2020 року. При цьому в "Нафтогазі" називають ці вимоги принизливими.

"Росіяни кажуть, що для того, щоб ці переговори почалися, Україна повинна піти на певні поступки. Ці поступки, крім того, що вони певним чином принизливі, абсолютно нелогічні для України", - заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, маючи на увазі відмову від рішень Стокгольмського арбітражу на користь Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Газпром" готовий обговорювати транзит газу з оператором ГТС України.