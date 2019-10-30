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Путін хоче обнулити судові претензії між "Нафтогазом" і "Газпромом"

Новини » Політика     30.10.2019 - 21:59
Путін хоче обнулити судові претензії між "Нафтогазом" і "Газпромом"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За словами Путіна, в тому, що українці отримують саме російський газ, сумнівів немає

Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче обнулити судові претензії між "Газпромом" і "Нафтогазом України", які пов'язані з врегулюванням проблеми боргу та підписанням контрактів на транзит і постачання газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Так, Путін згадав оцінку дипломатів Європейської комісії підсумків Тристоронніх газових переговорів, які відбулися 28 жовтня.

"Ми знаємо оцінки деяких чиновників Євросоюзу, Єврокомісії з приводу того, як пройшли ці переговори. Наші оцінки розходяться. Ми вважаємо, що вони були конструктивними, причому з усіх сторін, включаючи і наших українських партнерів", - зазначив він.

Також Путін згадав супроводжують цю тему судові суперечки, які, за його словами, є "абсурдними".

"Питання виключно у сфері спорів арбітражного характеру, на наш погляд, абсолютно абсурдних, коли, наприклад, 7 мільярдів доларів намагаються пред'явити через українські суди "Газпрому" до виплати за те, що він займає монопольне місце на транзитному ринку України, хоча "Газпром" нічого не транзитує, транзитують українські компанії...Це просто абсурд. Те ж саме і в Стокгольмі відбувається. Треба від цього абсурду позбутися, обнулити всі вимоги по обидва боки", - заявив він.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що Російська Федерація готова до переговорів про постачання в Україну газу за зниженими цінами, а також про транзит через територію країни. За його словами, Росія готова почати конструктивну роботу" за цими напрямками.

Раніше у Путіна висунули умови для домовленостей по газу з Україною. У Кремлі заявили, що для домовленостей щодо газу Україна повинна відмовитися від судових претензій.

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