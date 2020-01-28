У Путіна відреагували на слова Зеленського про СРСР і Другу світову війну

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Кремль різко розкритикував Зеленського за заяви в Польщі

Російська сторона "категорично не згодна" з заявою президента України Володимира Зеленського про провину СРСР у Другій світовій війні, яку він зробив в ході візиту до Польщі. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, у своїй заяві Зеленський солідарний з "вкрай помилковою точкою зору польського керівництва".

"(Позиція Польщі, - ред.) є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали свої життя за звільнення Європи, в тому числі й Польщі, від фашизму", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Зеленський під час візиту до Польщі заявив про злочинну змову тоталітарних режимів - радянського і нацистського - який призвів до початку Другої світової війни. Він також зазначив, що Європа і світ не мають права мовчати, як в 1939 році.

Крім того, на цих заходах президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава вимагає повернення повної територіальної цілісності України.

"Для Польщі питання однозначне - ми вимагаємо повернення переваги міжнародного права і не порушувати норми цього права. Повернення повної територіальної цілісності України - це наша однозначна позиція й Україна завжди може розраховувати на нас", - зазначив польський лідер.