ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Путіна відреагували на слова Зеленського про СРСР і Другу світову війну

Новини » Політика     28.01.2020 - 13:05
У Путіна відреагували на слова Зеленського про СРСР і Другу світову війну
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Кремль різко розкритикував Зеленського за заяви в Польщі

Російська сторона "категорично не згодна" з заявою президента України Володимира Зеленського про провину СРСР у Другій світовій війні, яку він зробив в ході візиту до Польщі. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, у своїй заяві Зеленський солідарний з "вкрай помилковою точкою зору польського керівництва".

"(Позиція Польщі, - ред.) є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди, родичі віддали свої життя за звільнення Європи, в тому числі й Польщі, від фашизму", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Зеленський під час візиту до Польщі заявив про злочинну змову тоталітарних режимів - радянського і нацистського - який призвів до початку Другої світової війни. Він також зазначив, що Європа і світ не мають права мовчати, як в 1939 році.

Крім того, на цих заходах президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава вимагає повернення повної територіальної цілісності України.

"Для Польщі питання однозначне - ми вимагаємо повернення переваги міжнародного права і не порушувати норми цього права. Повернення повної територіальної цілісності України - це наша однозначна позиція й Україна завжди може розраховувати на нас", - зазначив польський лідер.

У Путіна спростували зміну стратегії щодо України
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВторая мировая войнаСССР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся