У Путина подтвердили, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ближайшее время. Миссия находится в стадии согласования спецслужб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, передают "РИА Новости".
По словам Пескова, обмен пленными между РФ и Украиной - в "финальной стадии согласования".
Москва рассчитывает, что он состоится "в ближайшее время", говорит он.
Спецслужбы России и Украины сейчас занимаются с веркой списков для обмена пленными, уточнил представитель диктатора.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина определила приоритетные категории для последующего обмена пленниками из РФ. Это тяжелобольные, женщины и те, кто дольше всего в российской неволе, говорит омбудсман Дмитрий Лубинец.
Кроме того, в рамках следующего обмена пленными между Украиной и Россией, который станет самым масштабным за все время войны, вернутся домой по меньшей мере 1000 украинцев, говорит Лубинец.
Также 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что в скором времени состоится самый большой обмен пленными между Украиной и РФ.