Песков об обмене

По словам Пескова, обмен пленными между РФ и Украиной - в "финальной стадии согласования".

Москва рассчитывает, что он состоится "в ближайшее время", говорит он.

Спецслужбы России и Украины сейчас занимаются с веркой списков для обмена пленными, уточнил представитель диктатора.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина определила приоритетные категории для последующего обмена пленниками из РФ. Это тяжелобольные, женщины и те, кто дольше всего в российской неволе, говорит омбудсман Дмитрий Лубинец.

Кроме того, в рамках следующего обмена пленными между Украиной и Россией, который станет самым масштабным за все время войны, вернутся домой по меньшей мере 1000 украинцев, говорит Лубинец.