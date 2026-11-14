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Лубинец раскрыл детали самого большого обмена пленными между Украиной и РФ

15:36 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Лубинец раскрыл детали самого большого обмена пленными между Украиной и РФ Фото: Дмитрий Лубинец, украинский омбудсман (Getty Images)
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В рамках следующего обмена пленными между Украиной и Россией, который станет самым масштабным за все время войны, домой вернутся не менее 1000 украинцев.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам омбудсмана, как только появилась официальная информация о проведении масштабного обмена, он сразу позвонил российской коллеге - Яне Лантратовой.

"Я задал вопрос: окончательная цифра у вас есть, подтверждена, скажем так? На что получил ответ, что не менее 1000, но мы должны работать, чтобы цифра была как можно больше. Дойдем до 1500 - будет 1500. Будет 1200 - будет 1200", - подчеркнул Лубинец.

Кроме того, Лубинец выступил с собственной инициативой: предложил, чтобы среди освобожденных из плена были как военнопленные, так и гражданские.

"На что сразу получил ответ, что российская сторона готова прорабатывать в том числе и такой запрос", - отметил омбудсман.

Самый больший обмен пленными между Украиной и РФ

13 ноября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в скором времени состоится самый большой обмен пленными между Украиной и РФ.

Ранее он рассказывал, что Киев и Москва могут это сделать по формуле "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

Впоследствии стало известно, что американские власти уже начали подготовку к самому большому обмену пленными между Украиной и РФ.

Активно к этому процессу привлечены спецпредставители президента США - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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