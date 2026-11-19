Пєсков про обмін

За словами Пєскова, обмін полоненими між РФ та Україною - у "фінальній стадії узгодження".

Москва розраховує, що він відбудеться "найближчим часом", каже він.

Спецслужби Росії та України зараз займаються звіркою списків для обміну полоненими, уточнив речник диктатора.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна визначила пріоритетні категорії для наступного обміну полоненими з РФ. Це тяжкохворі, жінки і ті, хто найдовше в російській неволі, каже омбудсман Дмитро Лубінець.

Крім того, у межах наступного обміну полоненими між Україною та Росією, який стане наймасштабнішим за весь час війни, додому повернуться щонайменше 1000 українців, каже Лубінець.