Украина определила приоритетные категории для следующего обмена пленными с РФ. Это тяжелобольные, женщины и те, кто дольше всего в российской неволе.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Обмен более 1000 пленных

Омбудсман отметил, что коммуницирует по поводу последующего обмена пленными с российской уполномоченной Яной Лантратовой. Стороны согласовывают окончательные цифры и категории. Украина настаивает, чтобы списки формировались четко и прозрачно.

"Приоритет №1 для нас - это категория тяжелораненых, тяжелобольных граждан Украины. Это как военнопленные, так и гражданские", - говорит он.

По словам Лубинца, вторая категория приоритетов - украинские женщины в российских тюрьмах.

"Третий принцип, я его называю такой принцип человечности, это кто дольше всего в плену, тот и раньше должен вернуться - отметил Лубинец.

Детали переговоров

Лубинец отметил, что сложные переговоры продолжаются в отношении защитников Мариуполя. Они находятся в плену с 2022 года.

"Многих из них кафиры незаконно осудили. В то же время согласованная цифра будущего обмена точно не будет меньше одной тысячи с каждой стороны", - уточнил он.

Сейчас Украина и Россия работают над тем, чтобы цифра обмена была максимально велика.

"То есть какая она будет окончательная? 1200 на 1200, полторы тысячи на полторы тысячи, возможно, даже больше", – говорит омбудсмен.

Обмен гражданских

Лубинец пояснил, что международное гуманитарное право не предусматривает процедуру обмена гражданских. Ведь их задержание Россией - прямое нарушение Женевских конвенций. Поэтому Украина использует юридическую конструкцию воссоединения семей и договаривается о зеркальных шагах.

В настоящее время известно о более чем 2000 незаконно удерживаемых гражданских гражданах Украины, говорит омбудсмен. Однако через Международный комитет Красного Креста удалось верифицировать всего 840 человек.

К открытию отдельного гуманитарного трека для гражданских присоединилась и первая леди США Мелания Трамп после встречи с Лубинцем в Белом доме. Также омбудсмен проводит коммуникацию на этот счет с ее исполнительным советником Марком Бекманом.

Кроме того, Мелания Трамп способствует возвращению депортированных детей, которых в Украине в настоящее время верифицировано 20651 человек.

Новые гуманитарные миссии

Омбудсман опроверг заявления российского диктатора Владимира Путина о готовности организовать гуманитарную миссию в Константиновке. Этот вопрос даже не поднимался на переговорах.

Переговорная группа работает над продолжением миссий на временно оккупированной территории Херсонщины, в частности в Олешковской громаде.