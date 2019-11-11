У Путіна заявили, що дата нормандського саміту ще не визначена

Дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена, потрібно дочекатися завершення розведення сил на Донбасі. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Як зазначив Пєсков, дати досі немає.

"Давайте дочекаємося все-таки завершення (розведення сил на Донбасі, - ред.). Дати досі немає", - додав Пєсков.

Зазначимо, джерела РБК-Україна повідомляли, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися 24 або 26 листопада 2019 року. Крім того, за даними видання, зустріч в листопаді є останнім шансом для України в 2019 році.

Додамо, що дату нормандського формату погоджує голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко та помічник президента України Андрій Єрмак.

У свою чергу, Росія вимагає узгодити документ, який буде підсумком саміту "нормандської четвірки", перед самою зустріччю лідерів України, РФ, Німеччини та Франції.

У той же час, у президента Росії Володимира Путіна заявили, що він зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами Німеччині, Франції та України у нормандському форматі в умовах термінової необхідності.