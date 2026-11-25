В Кремле предложили "не принимать во внимание" данные СМИ о потерях 700 000 российских солдат в войне в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков во время пресс-конференции.
В частности, он ответил на вопрос о том, знают ли в Кремле о публикациях СМИ, в которых утверждается, что страна-агрессор потеряла в войне около 700 тысяч человек убитыми.
"Единственное, кто может официально обнародовать данные о потерях, это Министерство обороны РФ. Я предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные", - сказал Песков.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года российские оккупанты практически перестали умирать естественной смертью. В частности, 92,9% потерь российской армии - боевые.
Отметим, за сутки 1 ноября российская армия потеряла 2500 военных. Это самый большой показатель суточных потерь врага с начала полномасштабной войны.
РБК-Украина также писало, что по состоянию на 24 ноября армия РФ потеряла 432 519 военных с начала 2026 года - это антирекорд с начала полномасштабного вторжения.