Зокрема, він відповів на питання про те, чи знають у Кремлі про публікації ЗМІ, в яких стверджується, що країна-агресорка втратила у війні близько 700 тисяч людей убитими.

"Єдине, хто може офіційно оприлюднювати дані про втрати, це Міністерство оборони РФ. Я пропоную не брати до уваги жодних інших даних", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, після початку повномасштабної вторгнення 24 лютого 2022 року російські окупанти практично перестали вмирати природною смертю. Зокрема, 92,9% втрат російського війська - бойові.