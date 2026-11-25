У Кремлі запропонували "не брати до уваги" дані ЗМІ про втрати 700 000 російських солдатів у війні в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков під час пресконференції.
Зокрема, він відповів на питання про те, чи знають у Кремлі про публікації ЗМІ, в яких стверджується, що країна-агресорка втратила у війні близько 700 тисяч людей убитими.
"Єдине, хто може офіційно оприлюднювати дані про втрати, це Міністерство оборони РФ. Я пропоную не брати до уваги жодних інших даних", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, після початку повномасштабної вторгнення 24 лютого 2022 року російські окупанти практично перестали вмирати природною смертю. Зокрема, 92,9% втрат російського війська - бойові.
Зазначимо, за добу 1 листопада російська армія втратила 2500 військових. Це найбільший показник добових втрат ворога від початку повномасштабної війни.
РБК-Україна також писало, що станом на 24 листопада армія РФ втратила 432 519 військових з початку 2026 року - це антирекорд з початку повномасштабного вторгнення.