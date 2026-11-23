Военные РФ почти полностью перестали умирать собственной смертью
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года российские военные практически перестали умирать естественной смертью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство. Новости" в Telegram.
Оккупанты не умирают своей смертью
92,9% потерь российской армии с 2022 года - боевые, свидетельствует утечка Росстата, проанализированная изданием.
В списке самых частых смертей по естественным причинам после болезни сердца идут алкоголь, наркотики и суицид.
В сломанной хакерами базе Ростата, охватывающей смерти с 2022 года до конца сентября 2026 года, 209870 умерших отмечены как военные.
Из них 194885 погибших отнесены к боевым потерям, причем в графе о причине смерти 177009 из них стоит код Y36.2, обозначающий повреждение от взрыва или от обломков во время военной операции. Это означает, что 92,9% потерь - боевые.
К небоевым потерям отнесена гибель 14985 человек. Из них:
- 7320 человек умерли от заболеваний, на первом месте - болезни сердца. Хронические болезни и кардиомиопатии - 2292 случая, острые ишемические состояния и инфаркты 1067 случаев. В общем, это около 46% случаев.
- В 4921 случаях (это 32,8% от общих небоевых потерь) смерть наступила по внешним причинам. Здесь на первом месте ДТП и другие надземные события (950 записей), отравление и передозировка (866 записей).
- Далее следуют 656 случаев "огнестрельного ранения с не установленными обстоятельствами" и 540 (плюс 69 возможных) случаев самоубийств.
- У 2744 человек (18,3% всех небоевых потерь) не удалось установить исходную причину смерти. В большинстве случаев (2412) сведения о причине отсутствуют.
В базе Росстата, пишет издание, содержатся данные о 474 тысячах смертей, связанных с войной. Число погибших на войне против Украины к сентябрю могло достигнуть 573 тысяч человек, а по итогам года этот показатель достигнет 629 тысяч.
Ранее РБК-Украина писало, что в сутки 1 ноября российская армия потеряла 2500 военных. Это самый большой показатель суточных потерь противника с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, Силы беспилотных систем ВСУ за октябрь поразили 64 807 враждебных целей , среди которых 16796 российских военных.
Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди назвал этот показатель самым высоким за все время полномасштабной войны.
Высокие результаты продемонстрировали и операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Только за одну неделю они обезвредили 3198 оккупантов: 2146 российских военных погибли, еще 1052 получили ранения.