После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года российские военные практически перестали умирать естественной смертью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство. Новости" в Telegram.

Оккупанты не умирают своей смертью

92,9% потерь российской армии с 2022 года - боевые, свидетельствует утечка Росстата, проанализированная изданием.

В списке самых частых смертей по естественным причинам после болезни сердца идут алкоголь, наркотики и суицид.

В сломанной хакерами базе Ростата, охватывающей смерти с 2022 года до конца сентября 2026 года, 209870 умерших отмечены как военные.

Из них 194885 погибших отнесены к боевым потерям, причем в графе о причине смерти 177009 из них стоит код Y36.2, обозначающий повреждение от взрыва или от обломков во время военной операции. Это означает, что 92,9% потерь - боевые.

К небоевым потерям отнесена гибель 14985 человек. Из них:

7320 человек умерли от заболеваний, на первом месте - болезни сердца. Хронические болезни и кардиомиопатии - 2292 случая, острые ишемические состояния и инфаркты 1067 случаев. В общем, это около 46% случаев.

В 4921 случаях (это 32,8% от общих небоевых потерь) смерть наступила по внешним причинам. Здесь на первом месте ДТП и другие надземные события (950 записей), отравление и передозировка (866 записей).

Здесь на первом месте ДТП и другие надземные события (950 записей), отравление и передозировка (866 записей). Далее следуют 656 случаев "огнестрельного ранения с не установленными обстоятельствами" и 540 (плюс 69 возможных) случаев самоубийств.

У 2744 человек (18,3% всех небоевых потерь) не удалось установить исходную причину смерти. В большинстве случаев (2412) сведения о причине отсутствуют.

В базе Росстата, пишет издание, содержатся данные о 474 тысячах смертей, связанных с войной. Число погибших на войне против Украины к сентябрю могло достигнуть 573 тысяч человек, а по итогам года этот показатель достигнет 629 тысяч.