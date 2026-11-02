Армия РФ побила собственный антирекорд, за сутки потеряв 2 500 военных, - Генштаб

За сутки 1 ноября русская армия потеряла 2500 военных. Это самый большой показатель суточных потерь противника с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По подсчетам украинского военного командования, в течение суток Силы обороны обезвредили 2500 российских захватчиков. Таким образом, в среднем русская армия теряла одного военного каждые 35 секунд. За час этот показатель превышал сотню человек.

Предыдущий рекорд по количеству потерь за сутки зафиксировали совсем недавно - 21 октября 2026 года. Тогда русская армия потеряла 2250 военных.

До этого почти два года наибольшим суточным показателем оставались потери 19 декабря 2024, когда российские войска потеряли 2 200 человек.

Потери России за октябрь

Октябрь 2026 также стал рекордным для российской армии по количеству потерь с начала полномасштабной войны. За месяц, по данным Генштаба, Россия потеряла 54 400 военных убитыми и ранеными.

Для сравнения это примерно соответствует населению российского города Воркута, где проживает около 55 тысяч человек.

Следовательно, за один месяц потери русской армии по количеству людей сопоставимы с населением целого города. А уже в первый день ноября противник установил новый суточный антирекорд.

Рекорды Сил обороны в октябре

Напомним, октябрь стал месяцем заметных успехов украинских защитников сразу в нескольких направлениях. Силы обороны не только вернули больше территорий, чем смогла захватить российская армия, но и нанесли противнику рекордные потери.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за месяц украинские военные освободили 96,2 квадратного километра территории. Это на 10,4 квадратного километра больше, чем в то же время смогли захватить российские войска.

В то же время значительные результаты украинские подразделения достигли в поражении живой силы и техники противника. В частности, Силы беспилотных систем ВСУ за октябрь поразили 64807 вражеских целей, среди которых 16796 российских военных.