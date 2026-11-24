Больше, чем за весь 2024: потери РФ в этом году уже установили антирекорд войны
По состоянию на 24 ноября российская армия потеряла 432 519 военных с начала 2026 года, что стало антирекордом за всю войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.
Ранее самым затратным для России был 2024 год - тогда ее армия потеряла 430 790 военных.
" Представьте, что на карте России за неполный год как бы исчезли четыре региона: Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Республика Алтай " ,
В этих регионах проживает около 434 тысяч человек - почти столько, сколько противник потерял с начала 2026 года. Они занимают территорию около 1,5 миллиона квадратных километров, а это почти в 2,5 раза больше площади Украины.
Почти на каждого жителя этих регионов, отметили в Генштабе, приходится один выведенный из строя оккупант.
" За каждой цифрой - ежедневная работа украинских воинов: пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотных систем, танкистов, летчиков и других " ,
По данным ведомства, воины срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют Россию платить все более высокую цену за свою войну.
Напомним, после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года российские военные практически перестали умирать естественной смертью. В частности, 92,9% потерь российской армии - боевые.
Отметим, за сутки 1 ноября российская армия потеряла 2500 военных. Это самый большой показатель суточных потерь врага с начала полномасштабной войны.