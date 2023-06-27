У Путина осталось последнее "оружие", вертикаль власти в РФ разрушена, - Кулеба

Ядерное оружие является "последним аргументом", который российский диктатор Владимир Путин может использовать для запугивания Запада, все остальные он уже исчерпал.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Очевидно, что его (Путина, - ред.) армия не способна достичь своих стратегических целей в Украине. Он понимает, что его вертикаль власти разрушена. И потому в его кармане остался только один последний аргумент... Я думаю, что это не больше, чем игра на страхе, потому что Путин слишком любит жизнь", - сказал Кулеба.

Он считает, что Запад "совершит большую ошибку, если решит играть с Путиным в игру ядерного страха".

Министр также выразил обеспокоенность по поводу ситуации на Запорожской АЭС, заявив, что "риск реален", пока российские войска удерживают объект.

"Конечно, они не хотят, чтобы их обвиняли в причинении очередной ядерной катастрофы. Поэтому я думаю, что они пытаются найти способ провести это как операцию под ложным флагом или как нечто другое, что не было бы прямо приписано им", - отметил Кулеба.

Путин решил разместить "ядерное оружие" в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва должна передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Позже Путин заявил, что уже доставил первые ядерные заряды в Беларусь. При этом у Украины нет доказательств размещения оружия.

Недавно президент США Джо Байден сказал, что угроза использования диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине, несмотря на угрозы.

Угроза теракта на ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что оккупанты уже подготовились к нему.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно пруд-охладитель.

Однако США не фиксируют готовность России применить ядерное оружие или подорвать Запорожскую АЭС.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.