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У Путина признали, что соглашение с Трампом не сможет стабилизировать рынок нефти

13:58 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
У Путина признали, что соглашение с Трампом не сможет стабилизировать рынок нефти Фото: Дмитрий Песков, представитель Кремля (Getty Images)
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Российское дизельное горючее уже начало поступать на мировые рынки, однако его влияние на ситуацию в целом будет ограничено.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Сейчас высвобождаются достаточно большие объемы дизельного топлива. Это горючее начало поступать на мировые рынки, и это будет иметь определенный положительный эффект для стабилизации нефтяных рынков. Хотя и не сможет полностью их стабилизировать. Здесь тоже нужно это осознавать", - заявил Песков.

На этом фоне спикер Кремля снова начал жаловаться на позицию европейских стран по этому вопросу. Он отметил, что Москва считает подход Брюсселя "деструктивным".

Песков жалуется, что Евросоюз критикует не только договоренность о поставках дизельного топлива, но и непосредственно президента США Дональда Трампа за соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Но Европа традиционно в последнее время проявляет себя как партия войны", - цинично заявил спикер Кремля.

На этом Песков не остановился и безосновательно обвинил Украину и ее президента Владимира Зеленского в срыве "энергетического перемирия", которое нарушила сама Россия.

"Энергичные усилия США по мирному процессу разбиваются о нежелание Киева и лично Зеленского идти на мир", - заявил спикер Кремля.

Кстати, недавно Песков сделал Трампа крайним после срыва "энергетического перемирия" с Украиной.

Стоит отметить, что именно Россия в первые несколько часов нарушила "энергетическое перемирие", ударив по ТЭЦ-5 в Харькове.

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