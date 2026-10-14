Кремль сделал Трампа крайним после срыва "энергетического перемирия" с Украиной

Президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" Украины и РФ, однако ни одной конкретики на этот счет Москва до сих пор не получила.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Вести ".

Утром 14 октября Минобороны России официально признало, что страна-агрессорка продолжает наносить удары по Украине на фоне разговоров об "энергетическом перемирии".

Так, вражеское оборонное ведомство заявило, что минувшей ночью армия РФ нанесла новые удары по объектам связи и энергетики в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Более того, в Минобороны РФ добавили, что на этот раз применили "высокоточное оружие наземного базирования" и "ударные беспилотники большой дальности".

На фоне последних событий российские пропагандисты решили поинтересоваться у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, почему это происходит и означает ли это, что Москву не устраивает решение Трампа.

Представитель Кремля начал утверждать, что предложенное Трампом энергетическое перемирие не было конкретизировано, поэтому, мол, нельзя утверждать, что Россия его не соблюдает.

"Работа в этом направлении продолжается", - добавил Песков.