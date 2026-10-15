ua en ru
Чт, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Путіна визнали, що угода з Трампом не зможе стабілізувати ринок нафти

13:58 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Путіна визнали, що угода з Трампом не зможе стабілізувати ринок нафти Фото: Дмитро Пєсков, речник Кремля (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Російське дизельне пальне вже почало надходити на світові ринки, однак його вплив на загальну ситуацію буде обмеженим.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Зараз вивільняються досить великі обсяги дизельного пального. Це пальне почало надходити на світові ринки, і це матиме певний позитивний ефект для стабілізації нафтових ринків. Хоча й не зможе повністю їх стабілізувати. Тут також потрібно це усвідомлювати", - заявив Пєсков.

На цьому тлі речник Кремля знову почав скаржитися на позицію європейських країн із цього приводу. Він зазначив, що Москва вважає підхід Брюсселя "деструктивним".

Пєсков бідкається, що Євросоюз критикує не лише домовленість щодо дизельного пального, а й безпосередньо президента США Дональда Трампа за угоду з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Але Європа традиційно останнім часом проявляє себе як партія війни", - цинічно заявив речник Кремля.

На цьому Пєсков не зупинився і безпідставно звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського у зриві "енергетичного перемир'я", яке порушила саме Росія.

"Енергійні зусилля США щодо мирного процесу розбиваються об небажання Києва і особисто Зеленського йти на мир", - заявив речник Кремля.

До речі, нещодавно Пєсков зробив Трампа крайнім після зриву "енергетичного перемир'я" з Україною.

Варто зазначити, що саме Росія у перші кілька годин порушила "енергетичне перемир'я", коли вдарила по ТЕЦ-5 у Харкові.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки НАФТА Пєсков Війна Росії проти України
Новини
Український "Нептун" знищив шість бомбардувальників Су-34М
Український "Нептун" знищив шість бомбардувальників Су-34М
Аналітика
Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Склади забиті, а цінники ростуть: чому падіння цін на зерно не здешевить хліб та олію