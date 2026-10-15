Російське дизельне пальне вже почало надходити на світові ринки, однак його вплив на загальну ситуацію буде обмеженим.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ТАСС ".

"Зараз вивільняються досить великі обсяги дизельного пального. Це пальне почало надходити на світові ринки, і це матиме певний позитивний ефект для стабілізації нафтових ринків. Хоча й не зможе повністю їх стабілізувати. Тут також потрібно це усвідомлювати", - заявив Пєсков.

На цьому тлі речник Кремля знову почав скаржитися на позицію європейських країн із цього приводу. Він зазначив, що Москва вважає підхід Брюсселя "деструктивним".

Пєсков бідкається, що Євросоюз критикує не лише домовленість щодо дизельного пального, а й безпосередньо президента США Дональда Трампа за угоду з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Але Європа традиційно останнім часом проявляє себе як партія війни", - цинічно заявив речник Кремля.

На цьому Пєсков не зупинився і безпідставно звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського у зриві "енергетичного перемир'я", яке порушила саме Росія.

"Енергійні зусилля США щодо мирного процесу розбиваються об небажання Києва і особисто Зеленського йти на мир", - заявив речник Кремля.